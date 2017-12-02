В Трускавце прошел концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева

By  | 01.12.2017 | Filed under: Новини

30 ноября в г. Трускавец при поддержке Международного Альянса «-Украина» (председатель Эльмар Мамедов) состоялся концерт, посвященный 75-летию со дня рождения великого музыканта Муслима Магомаева. В концерте приняли участие Народный артист Украины, Председатель Азербайджанского культурного центра им. Муслима Магомаева Гурбан Аббасов, телеведущая «Нового канала», актриса и певица Наталья Кудряшова.

В программе прозвучали песни из репертуара Муслима Магомаева, хиты из мюзиклов, также выступили специально приглашенные гости: аккордеонист-виртуоз Богдан Выговский и участник шоу «Голос. Дети» Идаят Сеидов.

- Имя легендарного Муслима Магомаева почитаемо каждым азербайджанцем вне зависимости от того, где он проживает. И вот сегодня в Трускавце концерт, посвященный Муслиму Магомаеву – великому музыканту, певцу. Сюда пришли люди, для кого свято его имя. Концерт прошел с грандиозным аншлагом, равно как и в прежние времена, когда выступал сам великий Муслим Магомаев. Международный Альянс «Азербайджан-Украина» всегда будет поддерживать любые мероприятия, связанные с великим сыном Азербайджана, – поделился своими впечатлениями Эльмар Мамедов, председатель Международного Альянса «Азербайджан-Украина».

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