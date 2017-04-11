В Трускавце присматриваются к нафталановой нефти

На прошлой неделе Баку для участия в Международной выставке «Туризм и путешествия» посетил заслуженный врач Украины, генеральный директор лечебно-курортного комплекса «Карпаты» (Трускавец) Лев Грицак. Как сообщил Vesti.Az Л.Грицак, известный курорт Трускавец сумел избежать тяжелых времен благодаря туристам из Азербайджана.

«После известных событий в Крыму в 2014 году в Трускавец перестали прибывать в большом количестве россияне. Благодаря гражданам Азербайджана нам удалось восполнить этот пробел. Теперь азербайджанцы в числе первых наших гостей», – отметил он.

Л.Грицак также отметил, что возглавляемый им лечебно-курортный комплекс заинтересован в расширении спектра лечебных процедур. «В связи с этим мы присматриваемся к возможности оказания услуг по лечению пациентов нафталановой нефтью и грязью из грязевых вулканов Азербайджана. Пока это дело только на словах, но полагаю, что это осуществимо», – отметил он.

Vesti.Az

Трускавецький вісник

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