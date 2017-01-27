В Трускавці готуються до відзначення третьої річниці Революції Гідності

У Трускавці пройдуть заходи з відзначення третьої річниці трагічних подій на Майдані, які мали місце 19-22 лютого 2014 року. Про це 30 січня під час щотижневої апаратної наради повідомила начальник відділу культури ТМР Тетяна Татомир. Відзначать річницю Революції Гідності на належному рівні.

Посадовець також повідомила, що вже підготовлено робочий план заходів відзначення 190-літнього ювілею курорту, який Трускавець відзначає в 2017 році. План буде представлений на розгляд сесії, щоб затвердити фінансування.

Трускавецький вісник

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