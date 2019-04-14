В Трускавці перебуває делегація з Естонії

Група представників туристичних фірм та туроператорів з Естонії перебуває сьогодні, 24 травня, у місті-курорті Трускавець. Зокрема естонські гості побували в готельно-курортному комплексі «Карпати», де мали можливість ознайомитися з умовами проживання, лікування та відпочинку. Перед естонцями виступили головний лікар оздоровниці Володимир Цимбрила, заступники генерального директора Петро Суда та Руслан Пристай. Гості оглянули бювет мінеральних вод, побували в лікувально-діагностичному центрі, СПА-комплексі, ознайомилися з номерним фондом «Карпат». Екскурсія проводилася англійською мовою.
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