В Трускавці поліцейські викрили рецидивіста, причетного до квартирної крадіжки

By  | 28.08.2018 | Filed under: Новини

В Трускавецьке відділення поліції звернувся 50-річний місцевий мешканець. Заявник повідомив, що вночі 25 серпня невідома особа проникла через вікно у його квартиру і викрала звідти його особисті документи, ключі на автомобіль, грошові кошти в сумі 22 400 гривень та 100 доларів США. Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 30-річний житель міста Сокаль. Речові докази у нього вилучені.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисник був затриманий в порядку ст.208 КПК України. За рішенням суду йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Проводиться досудове розслідування.

 Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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