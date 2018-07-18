В Трускавці поліцейські викрили зловмисника, причетного до кількох крадіжок

В Трускавецьке відділення поліції звернувся священнослужитель однієї з церков міста. За словами заявника, 15 липня зловмисник проник на огороджену територію собору, розбив скриньку з пожертвами, встановлену біля вхідних дверей, та викрав грошові кошти. Після цього пошкодивши вікно, намагався проникнути у приміщення церкви.

Працівники поліції з’ясували, що до вчинення злочину причетний раніше судимий 23-річний житель міста Стебник. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Також встановлено, що зловмисник причетний до крадіжок двох сумок у відвідувачів розважального центру. В одній із них знаходився мобільний телефон, в іншій – грошові кошти в сумі близько 400 гривень.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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