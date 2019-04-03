В Трускавці правоохоронці викрили юнака, який зняв гроші з банківської картки пенсіонерки

By  | 03.04.2019 | Filed under: Новини

В Трускавецьке відділення поліції звернулася за допомогою 65-річна місцева мешканка. За словами пенсіонерки, 23 березня близько 19.15 з її сумки був викрадений гаманець, у якому знаходились пенсійне посвідчення та банківська картка. З неї в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 4 200 гривень.

Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний 19-річний житель Жовківського району.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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