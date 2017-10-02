В Трускавці пройшли міські змагання з сітківки та кошиківки

Як інформує адміністрація Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», 3-5 жовтня на базі спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСК змагання з баскетболу (юнаки) та волейболу (дівчата) серед учнів 8 – 11 класів загальноосвітніх шкіл за Програмою спортивних Ігор школярів міста Трускавця. Організатор змагань – відділ освіти Трускавецької міської ради. Безпосереднім проведенням змагань займалась суддівська бригада з числа тренерів ДЮСК «Спортовець» та вчителів фізичної культури навчальних закладів міста.
Змагання пройшли у дружній атмосфері, учасників змагань підтримували всі учні та вчителі шкіл, а призерами спортивних змагань стали команди:
- у волейболі: І м. – СЗШ №1, ІІ м. – НВК «СЗШ №2-гімназія», ІІІ м. – СЗШ №3;
- у баскетболі: І м. – НВК «СЗШ №2-гімназія», ІІ м. – СЗШ №3, ІІІ м. – СЗШ №1.
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