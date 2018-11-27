В Трускавці судитимуть зловмисника, причетного до крадіжки у відвідувачки лікарні

By  | 28.11.2018 | Filed under: Новини

В Трускавецьке відділення поліція звернулася 47-річна жителька міста Борислав. За словами заявниці, невідома особа викрала з сумки, яку вона залишила в роздягальні лікарні, гаманець з грошима, дві банківські картки, золоті та срібні прикраси та інші особисті речі.

Поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 39-річний житель, який недавно звільнився з місць позбавлення волі.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до п’яти років. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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