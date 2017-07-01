В Трускавці відбудеться етап Кубка України зі стронгмену

By  | 12.07.2017 | Filed under: Новини

29 липня 2017 року на головній площі міста Трускавець відбудеться «Етап кубка України зі стронгмену». Участь в турнірі візьме більше десяти атлетів, а судити змагання буде іменитий склад суддів, зокрема президент федерації стронгмену Сергій Конюшок, чемпіон світу Володимир Рекша, і головний рефері турніру – заслужений майстер спорту України, володар титулу «Найсильніша людина планети» Василь Вірастюк.

Захід продемонструє силу та єдність української нації, представники якої неодноразово ставали найсильнішими людьми планети. Окрім турніру на глядачів чекають цікаві силові конкурси, де вони отримають можливість показати свої богатирські здібності.

Організатори заходу: Трускавецька міська рада, Федерація стронгмену України, Громадська організація “Volfest”. Початок о 15:00.

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