В Трускавці викрили зловмисника, причетного до крадіжки грошей з каси магазину

В Трускавецьке відділення поліції 11 серпня звернувся 40-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що невідома особа викрала з каси продуктового магазину готівкові кошти в сумі близько 1000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення крадіжки причетний 31-річний житель міста Дрогобич. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього злочину карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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