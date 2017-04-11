В Трускавці жінка заволоділа коштами підприємства, на якому працювала

В Дрогобицький відділ поліції 7 квітня надійшла заява від працівника одного із трускавецьких підприємств про те, що їхня колишня працівниця заволоділа значною сумою коштів.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця, працюючи касиром пункту обміну валюти, викрала 54 000 гривень. Нестача була виявлена під час її звільнення. Жінка пообіцяла повернути гроші за тиждень, однак слова не дотримала.

Зараз працівники поліції встановлюють обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький відділ поліції

Трускавецький вісник

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