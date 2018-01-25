В центрі Трускавця збудують модерновий торгово-розважальний готельний комплекс

By  | 29.01.2018 | Filed under: Новини

У 2018 році в центрі Трускавці заплановане будівництво багатофункціонального торгово-розважального готельного комплексу. Комплекс буде розташований на бульварі Торосевича, 8 (між кафе «На здоров`я» та сходами до «Весни», на місці колишньої їдальні «Полонина»), тобто практично навпроти нижнього бювету.

Проектована будівля складатиметься з закладів харчування, торгівельно-комерційних приміщень та готельного комплексу. Площа забудови проектованої будівлі 1998,51 кв.м., фактична площа готельно-торгівельного комплексу становить 6289 кв.м., складається з п’яти поверхів та тераси, площа приміщень без терас становить 5289,0 кв.м. Будівництво монолітно-каркасне. Інформація взята з сайту http://etalon.lviv.ua/projects/trk-truskavets/ тут також розміщені план комплексу та номери телефонів для довідок.

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