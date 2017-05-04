В центрі зайнятості говорили про особливості законодавчого регулювання праці тимчасових і сезонних працівників

4 травня 2017 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль провела в Трускавецькому міському центрі зайнятості лекцію на тему «Особливості законодавчого регулювання праці тимчасових і сезонних працівників».

Під час лекції Галина Кітраль розповіла про процедуру офіційного працевлаштування, яка є одною з істотних умов трудових відносин.

Процедура оформлення на роботу сезонних працівників проводиться у загальновстановленому порядку: працівник пише заяву про прийом на роботу; на підставі заяви роботодавець видає наказ про прийом на роботу; працівник своїм підписом підтверджує факт того, що він ознайомлений з наказом.

У ст. 7 КЗпП вказано, що особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством.

Вичерпний перелік сезонних робіт є у Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997р. № 278.

З приводу питань оплати праці тимчасових та сезонних працівників слід керуватися нормами Закону України «Про оплату праці», надання відпусток — нормами Закону України «Про відпустки».

Прийняття на роботу за строковим трудовим договором працівників можливе лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням:

• характеру роботи;

• умов її виконання;

• інтересів працівника;

• в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Тобто прийняття на роботу працівника тимчасово або сезонно можливе тільки, якщо робота відповідає вищезазначеним умовам.

Сезонним працівникам при прийнятті на роботу не встановлюється випробувальний термін з метою перевірки відповідності працівника наданій йому роботі.

Критеріями для створення спеціальних норм з регулювання праці тимчасових і сезонних працівників є особливості виконуваної роботи ними і тимчасовий характер трудової зв’язку з роботодавцем. Ці критерії виступають і в якості юридично значимих обставин при вирішенні питання про визнання працівників тимчасовими або сезонними.

Нагадуємо нашим читачам, що до Трускавецького бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів, тел.: (03247)-5-05-30; моб.: 099-29-63-194.

Трускавецький вісник

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