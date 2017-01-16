В центрі зайнятості пройшов семінар на тему пільг учасникам АТО

By  | 23.01.2017 | Filed under: Новини

23 січня у приміщенні Трускавецького міського центру зайнятості відбувся семінар для учасників АТО та демобілізованих на тему «Пільги та гарантії учасників АТО» за участю провідного фахівця відділу надання соціальних послуг Трускавецького міського центру зайнятості Наталі Серняк та головного спеціаліста відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Катерини Сех.

Під час семінару головний спеціаліст відділу Трускавецьке бюро правової допомоги розповіла присутнім про нововведення у Законі України “Про безоплатну правову допомогу” в частині норми статті, яка стосуються учасників АТО. Після проведення семінару присутні мали можливість отримати консультації.

Нагадуємо, що Трускавецьке бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової  знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян з 8.00 до 17.00 год. (крім святкових та вихідних днів).

Трускавецький вісник

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