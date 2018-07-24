В Україні стартувала масова мала приватизація

На цьому тижні в електронну торговельну систему ProZorro вже заведено перші 18 об’єктів “малої” приватизації у Львові та Житомирі. А вже найближчим часом потенційним покупцям будуть запропоновані сотні лотів у різних містах України.

Першим об‘єктом, виставленим на продаж в рамках малої приватизації, стало двоповерхове приміщення недіючої стоматологічної поліклініки в центрі Житомира. Цей лот запропонував відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради на торговельному майданчику smarttender.biz, сертифікованому ProZorro.

Мала приватизація буде проведена за прозорими і зрозумілими правилами, які передбачені у ініційованому урядом новому законі «Про приватизацію державного майна». Електронний аукціон відкриває доступ до об’єктів малої приватизації всім бажаючим – фізичним, юридичним особам, малим підприємцям тощо. Вперше в історії України мала приватизація стає масовою.

Продаж невеликих державних об’єктів відбуватиметься абсолютно відкрито. Оскільки за новими правилами малі підприємства продаватимуться в стандартному порядку – лише через інтернет-аукціон, що усуває можливості для маніпуляцій. Інформація про запропонований до продажу об’єкт публікується в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті ФДМУ або на сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі. Стартова ціна визначається на рівні вартості чистих активів або 0, якщо вона від’ємна. Далі збираються заявки від учасників, проводиться 3 раунди аукціону з підвищенням ціни, за результатами яких з переможцем укладається угода купівлі-продажу. За наявності лише одного потенційного покупця об’єкт виставляється на продаж повторно. Таким чином конкуренція зберігається за будь-яких умов.

Мала приватизація дозволить знайти ефективних власників для тисяч «мертвих» об’єктів, які зараз перебувають у власності держави.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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