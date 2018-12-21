В Україні торік відтворили майже 44 тисячі гектарів лісів

В Україні у 2018 році було відтворено лісів на 43,7 тис. гектарів, підпорядкованих Держлісагентству, загальна площа яких становить 7,6 млн га (73% всього лісового фонду України). Про це повідомила прес-служба Державного агентства лісових ресурсів.

“Відтворення лісів у 2018 році відбувалося, у переважній більшості, на місцях суцільних зрубів 2017 року. У 2017 році площа суцільних зрубів становила 40 тисяч гектарів. У 2018 році відтворено лісів на площі 43,7 тисяч гектарів (створено нових лісів – 1,9 тис. га)”, – йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що у 2017 році відбулося значне зменшення площі зрубів від суцільних рубок під час заготівлі деревини. Таке зменшення обумовлено Санітарними правилами в лісах України, якими і було передбачено обмеження застосування суцільних санітарних рубок.

“Відповідно до законодавства, надається два роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів. Такий період обумовлений необхідністю підготовки ґрунту та інших заходів для висаджування лісу або сприяння його природному поновленню”, – акцентували в Держлісагентстві.

Зазначається, що обсяги відтворення лісів за останні п’ять років становили 251 тис. гектарів, що на 11% більше за площу суцільних зрубів (227 тис. га).

Держлісагентство ініціювало перехід від традиційних (суцільнолісосічних) способів заготівлі деревини, які існували з радянського часу, до європейських. Йдеться про перехід від суцільних до поступових і вибіркових систем заготівлі деревини. Застосування вибіркових систем рубок це європейська практика, яку необхідно впроваджувати в Україні.

В останні роки у Карпатському регіоні поступові та вибіркові системи рубок більш широко застосовуються, і складають близько 60% за площею і 47% за запасом.

“Впровадження у лісогосподарську практику вибіркових та поступових систем рубок із удосконаленими технологіями лісозаготівель сприяє формуванню природних лісів, підвищенню їхньої стійкості та забезпечує постійне функціонування лісів, а також більш ефективне використання лісових ресурсів”, – наголосили у Держлісагентстві.

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