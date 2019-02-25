В Уличному освятили новозбудований садочок «Диво»

Сьогодні, 27 лютого, в селі Уличне офіційно відкрили новий дитячий сaдочок «Диво». розрaховaний нa три групи по 20 дітей. Освячуючи садочок єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, владика Григорій Комар відзначив: «Якщо ви змогли зробити це, то Господь вам дасть сили зробити ще більше».

Участь у відкритті закладу дошкільної освіти взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, директор департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій, голова Дрогобицької райдержадміністрації Андрій Шевкенич, голова районної ради Михайло Сікора, міський голова міста Трускавця Андрій Кульчинський, депутат обласної ради Михайло Задорожний, депутат районної ради Михайло Галик, сільський голова Святослав Стефанків, громада села Уличне.

«В області є 547 садків, 840 з НВК, ще більше потребують ремонту, але так мало скластися, що спільними зусиллями виріс садочок саме в Уличному: сім мільйонів з обласного, два – з державного, 800 тисяч з районного, 200 – з місцевого бюджетів і запал сільського голови стали запорукою, що сьогодні у вашому селі свято», – сказав Олександр Ганущин.

Святослав Стефанків розповів як починалося будівництво і крок за кроком громадою села досягалися успіхи, демонструючи свою розповідь світлинами.

«Цей дитячий садок справді відповідає своїй назві – «Диво». Завдяки спільній і злагодженій співпраці усіх гілок влади сьогодні ми побачили великий результат, який буде служити вашим дітям багато років. Щоб розвиватися, потрібно обрати правильний шлях. Сьогодні ми побачили, який напрямок розвитку обрала громада Уличного», – зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Голова райдержадміністрації Андрій Шевкенич вручаючи подяку Святославу Стефанківу сказав: «Ми маємо нову мрію – побудувати в Уличному амбулаторію. А те, що вона буде, я впевнений, тому що з такими людьми і сільським головою можна звернути гори»

Перед присутніми з цікавим концертом виступили учні Уличненської школи, працівники народного дому та бібліотеки

У двоповерховому приміщені розмістилися їдальня, буфет, прaльня, медичний пункт, зал для проведення концертів та занять фізкультури, кaбінет психологa. Крім цього, кожна група має свою роздягальню та гарні меблі, ліжечка й іграшки.

Довідково:

В селі налічується 426 дітей шкільного віку та 250 дошкільнят. Відсутність дитячого садка була найбільшою проблемою та пріоритетним питанням як діяльності місцевої влади, так і влади всіх рівнів. У 2009 році Уличненська сільська рада придбала нежитлове приміщення для реконструкції під дитячий садок. У 2017 році розроблена проектна документація та здійснена реєстрація права власності на земельну ділянку за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. 10 листопада 2017 року Уличненська сільська рада зареєструвала проект на офіційному веб-сайті Державного фонду регіонального розвитку під назвою «Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок по вул. Центральній в с. Уличне Дрогобицького району Львівської області» на загальну суму 6883, 202 тис. грн.

Завдяки спільній наполегливій праці менш, ніж за рік в центрі села виріс новий сучасний заклад дошкільної освіти, який має назву «Диво».

Сергій Матійко (текст і фото)

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