В Уличному освятили пам`ятний знак «Борцям за волю України»

У неділю, 21 жовтня, в селі Уличне відбулося освячення пам’ятного знаку «Борцям за волю України», який встановлений по обласній програмі «Охорона та збереження культурної спадщини Львівської області на 2018 рік».

Мешканці Уличного та навколишніх сіл зібралися на сільському кладовищі для спільної молитви за воїнів УПА, які віддали життя за те, щоб наша Україна стала незалежною.

Віддати шану героям приїхали голова Дрогобицької райдержадміністрації Андрій Шевкенич, депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний. Були присутні сільський голова Святослав Стефанків, депутат Дрогобицької районної ради Михайло Галик, громада Уличного.

Розпочалося вшанування виконанням Державного гімну України та покладанням квітів до пам’ятного знаку. Опісля місцевий парох о. Петро Сливка (УГКЦ) провів чин освячення.

У своєму виступі Андрій Шевкенич зазначив, що, на превеликий жаль, на кладовищі в Уличному поряд дві могили. Між ними 70 прожитих років. Ті, хто похований в першій – невідомі вояки УПА, які мріяли і хотіли створити державу Україна, в другій – наш новітній герой Іван Габчак, який захищав ту державу, про яку мріяли наші батьки, наші діди. «Людина живе доки її пам’ятають, і цей хрест буде нам нагадувати тих людей, які тут захоронені. Ми повинні пам’ятати поіменно тих героїв, які загинули за незалежність і за волю України», – сказав голова райдержадміністрації.

Михайло Задорожний згадав історію села: «Ви знаєте, що Уличне по колу було обкладено криївками, це був край, який заявив про себе, тому що місцеві люди – люди свідомі, які дбали за своє, за свою націю, за свій народ, не корилися тим загарбникам, які прийшли на нашу землю».

У своєму виступі голова сільської ради Святослав Стефанків подякував Михайлові Задорожному, який суттєво допоміг, щоб цей знак був встановлений.

«Я вважаю, що це лише початок, тому що є кілька могил, які потрібно до впорядкувати. Дякую тим людям, які минулого року в сніг, дощ заливали бетон, приводили в порядок це місце, дякую тим дітям, які до сьогоднішнього свята навели тут порядок», – сказав сільський голова.

Про події майже тридцятирічної давності, пов’язані з перепохованням воїнів УПА розповів член товариства «Меморіал» Степан Стельмахович, який безпосередньо брав в цьому участь.

Слід зауважити, що в цьому місці на кладовищі ще в 1991 році були перепоховані вояки УПА, знайдені в різних місцях села Уличне та був встановлений металевий хрест.

Після цього відбулася поминальна панахида на могилі Марії та Євгена Гарабачів, що знаходиться поряд. І в цьому є ще одне єднання ідеї, яку виношували Степан Бандера та його сподвижники. Однією з них була і Марія Гарабач, яка була послідовницею Провідника ОУН. Вона упорядковувала архіви Організації, передруковували підпільну літературу, подавала пресові повідомлення про боротьбу ОУН-УПА за волю України. Протягом 1945-1948 років. працювала в апараті Степана Бандери, допомагаючи готувати до друку його ідеологічні та публіцистичні статті.

Сергій Матійко (текст і фото)

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