В Уличному за кошти обласного бюджету постане пам’ятник воїнам УПА

Пам’ятники загиблим воїнам УПА будуть встановлені коштом обласного бюджету в семи населених пунктах Львівщини, у тому числі в селі Уличне Дрогобицького району. Депутат Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний виступив із пропозицією профінансувати встановлення такого пам’ятника в Уличному за кошти обласного бюджету, і профільна комісія облради її підтримала.

Засідання комісії Львівської обласної ради з питань культури, духовного відродження проходило у вівторок, 14 листопада. Раніше планувалося, що пам’ятних хрестів в честь УПА буде встановлено 30, проте згодом їх кількість скоротили до семи. Замість пропозиції ГО “Громада та ініціатива” закупити хрести типу “мальтійський” вартістю до 10 тис. грн департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА виступив з пропозицією закупити значно дорожчі хрести орієнтовною вартістю 35 тис. грн. (у первинній редакції департамент ЛОДА взагалі хотів закуповувати хрести вартістю більше 100 тис. грн), інформують в прес-службі ГО «Громада та ініціатива».

Перекидку коштів у сумі 300 тис. грн з програми сприяння розвитку інформаційного простору на встановлення хрестів полеглим воякам УПА було здійснено лише 20 жовтня. Пам’ятні знаки в честь воїнів УПА в семи селах Львівщини мають бути встановлені до кінця поточного року.

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