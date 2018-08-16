В УРБАН-бібліотеці пройшли «Сусідські фестини»

Напередодні Дня Незалежності України, а саме сьогодні, 23 серпня, в УРБАН-бібліотеці Трускавця пройшов цікавий захід для дітей «Сусідські фестони». Про це повідомила завідувач бібліотеки Віра Савка. Вже вкотре УРБАН-бібліотека стала улюбленим місцем для дітей цілого мікрорайону. Під час канікул і не тільки діти з різних дворів та вулиць північної частини Трускавця зустрічаються, спілкуються і разом граються в УРБАН-бібліотеці та на її подвір`ї.

Під час «Сусідських фестин» їх учасники разом грались у цікаві ігри, об’єднувались у команди випадковим жеребкуванням, виконували цікаві завдання: згадували і малювали казки, презентували їх, показували казкових героїв та відгадували, уявляли який буває ранок у Карпатах та як живуть жаби на болоті, наповнювали кошики яблуками. Було направду весело та святково.

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