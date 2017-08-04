В Уричі розпочинається фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань»

З 4 до 6 серпня у с. Урич Сколівського району Львівської області триватиме 12 фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!».

Про це ІА ZIK повідомили у Сколівській райдержадміністрації.

Фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!» знову збере шанувальників давньої історії та здорового відпочинку з усієї України та Європи. І окрім традиційних лицарських забав, цього року «Ту Стань!» обіцяє чимало несподіванок: гостей занурять у автентичну культуру Київської Русі – усе буде, як в кіно.

Лицарські бої, бугурти, стрільби з луків та арбалетів, нічний штурм фортеці, катання на конях та екскурсії давніми скелями – усе це, як завжди, чекає на гостей фестивалю.

Література, музика, театр, кіно, лекції, ремісництво та численні майстер-класи впродовж усіх трьох днів фестивалю забезпечать насичений відпочинок. А середньовічний ярмарок та заповідна природа Сколівських Бескидів доповнять добрі враження від вакацій, зазначають у райдержадміністрації.

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