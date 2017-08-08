В Уричі відбувся XII Фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!»

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 4-6 серпня в с. Урич на Сколівщині тривав XII Фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань! – 2017: Як в кіно!». На гостей фестивалю чекали бугурти та лицарські поєдинки, стрільби з луків та арбалетів, театри та література, вуличні музики та велика сцена, ремісничі майстер-класи та середньовічний ярмарок, духовна територія та Тустанський університет, а також кіношкола для аматорів та кінолюбів.

У музичній програмі – виступи гуртів Torban, TheDoox, LemkoBluegrassBand, Lirwak, ЯгОди та MusicaRadicum. Окрім того, відбувся конкурс вуличних музик.

Відвідувачі також випробували свої ораторські вміння, прочитали уривки поеми в ролі декламатора, послухали твори молодих поетів, а також приєдналися до літературної майстерні і колективного написання поеми.

Театральну сцену наповнили вистави молодих театрів зі Львова, Калуша та Полтави, а також імпровізаційні шоу та майстер-класи. Продовженням денної програми «Ту Стані!» стала КіноНіч – показ українських фільмів під відкритим небом. У програмі – «Жива Ватра», «Життя і смерть у Гуцулії», «Політ золотої мушки», «Гетьман» та інші.

Ремісники на «Ту Стані!» теж поділилися своїми вміннями – для майстер-класів виділили окрему галявину. Поза тим, діяли спеціальні школи для тих, хто на усі три дні занурився у повноцінне навчання: школа гончарства та майстерня миловаріння. Охочі перейняли у майстрів знання та навички, спробували свої сили власноруч, побачили та випробували давні способи екологічного виробництва.

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