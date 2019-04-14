В Ясениці рятувальники витягнули з ями корову

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 15 квітня о 08:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Ясениця Сільна Дрогобицького району на території фермерського господарства в одноповерховій будівлі у вигрібну яму, глибиною близько 0,5 м, впала корова та не може самостійно вибратись. Рятувальники 6 ДПРЧ м. Борислав разом із працівниками фермерського господарства за допомогою трактора, ручної лебідки, мотузки та пожежних рукавів витягнули тварину на поверхню та передали власниці.

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