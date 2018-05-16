Вандали, хулігани чи політична помста?

By  | 21.05.2018 | Filed under: Новини

21 травня під час щотижневої оперативної наради в Трускавецькій міській раді директор КП «Парк курортний» Назар Веретка повідомив про те, що в ніч з неділі на понеділок невідомі особи вчинили акт хуліганства – всі урни в курортному парку були поперевертані або ж скинуті в яри. Окрім важких бетонних урн, які не так просто й перевернути, були поперекидані лавки. Працівники КП «Парк курортний» зараз працюють над відновленням ладу після таких хуліганських вибриків.

Не виключено, що дебош у парку в нічний час міг бути справою рук не якихось п`яних хуліганів, в яких чесалися руки, а спланованою акцією від політичних супротивників Назара Веретки. Очільник комунального підприємства не повідомив, чи за фактом хуліганських дій він подавав письмове звернення до поліції, чи ні.

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