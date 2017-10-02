Вартість середнього ремонту кілометра дороги між Східницею та Бориславом складе 3,5 млн грн

Служба автомобільних доріг у Львівській області за результатами відкритих торгів 27 вересня підписала угоду на суму 82,9 млн грн з ТОВ «Автомагістраль-Південь» на поточний середній ремонт дороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна. Про це стало відомо з сайту Prozorro.

За ці кошти відремонтують 6,1 км дороги – ділянка від селища Східниця до околиць Борислава.

Нагадаємо, у січні поточного року Служба автомобільних робіт проводила тендер на дрібний ремонт та експлуатаційне утримання низки доріг області на загальну суму 252 млн грн. Серед них були і три відтинка дороги Східниця-Пісочна, яка має загальну протяжність 52,5 км, зокрема, і дороги до Борислава. Переможцем тоді стала «Автомагістраль-Південь».

Цього разу вартість середнього ремонту 1 км дороги становитиме понад 13,5 млн грн. Роботи планують завершити до кінця 2017 року. Згідно з договірною ціною, на заробітні плати передбачено 1,2 млн грн (1,48% від суми контракту), прибуток становитиме майже 318 тис. грн (0,38% відповідно).

Конкуренцію переможцю на торгах склало ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» з пропозицією на 0,01% дорожчою. Під час аукціону компанії не знижували цін.

До кінця року також повинні відремонтувати ділянку автошляху Т-14-02 на відтинку від Пісочної через Меденичі до перехрестя з дорогою Дрогобич-Стрий (близько 33 км). У квітні на це передбачили 275 млн грн. У цьому випадку вартість ремонту дорівнювала 8,3 млн грн, а замовлення теж отримало ТОВ «Автомагістраль-Південь». Нещодавно, через проблеми з постачанням будматеріалів (довезенням сипучих матеріалів із кар’єрів) компанія призупиняла ремонт.

Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Автомагістраль-Південь» є одесити Валерій Коротков та Олег Наливанний. Згідно з інформацією Prozorro, з 2017 року фірма отримала підрядів на понад 9,6 млрд грн, з них 2,6 млрд – у Львівській області.

Наші Гроші. Львів

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