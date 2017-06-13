Ваша цеглинка у побудову пам’ятника Патріархові!

By  | 14.06.2017 | Filed under: Публікації

На Львівщині 2017 рік оголошено роком Патріарха Української Греко-Католицької Церкви, багаторічного політичного в’язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого.

Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість Теребовельського повіту на Тернопільщині. Вступив до Львівської духовної семінарії у 1911, висвячений на священика 30 вересня 1917 в Унівській лаврі.

По недовгій душпастирській праці з 1922 Йосиф Сліпий – професор догматики греко-католицької Львівської духовної семінарії, з 1926 — її ректор. Організатор Богословського наукового товариства, з 1926 – його незмінний голова: написав для нього статут, згуртував навколо себе науковців. З 1923 засновник, редактор квартальника «Богословія». Розбудовував у 1929 за дорученням митрополита Андрея Шептицького семінарію. 14 квітня 1929 став ректором Львівської Богословської академії. З 1926 — член кураторії Українського національного музею у Львові, з 1931 — заступник голови Українського католицького союзу.

По смерті митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 1944 року Йосиф Сліпий перебрав провід над Галицькою митрополією УГКЦ. Разом з іншими українськими католицькими владиками 11 квітня 1945 року ув’язнений радянською владою; засуджений на 8 років важких робіт. В 1946 році на псевдособорі радянська влада спробувала здійснити повну ліквідацію УГКЦ.

Відкидаючи постійні радянські пропозиції переходу на православ’я (зокрема пост митрополита Київського РПЦ), був далі засуджений у 1953, 1957, 1962 роках. Відбув разом 18 років заслання у таборах Сибіру, Мордовії, зокрема в Потьмі (табори: Дубравлаг). Під час ув’язнення тривалий час хворів, неодноразово перебував на межі між життям та смертю.

Унаслідок численних заходів впливових осіб, на клопотання папи Івана XXIII митрополита Йосифа Сліпого звільнено з ув’язнення. 9 лютого 1963 прибув до Риму, оселився у Ватикані.

У Римі за його сприяння було побудовано Собор святої Софії (посвячений у 1969). Зорганізував Український католицький університет св. Климента (з 1963), науково-видавничу працю при ньому.

Помер Йосиф Сліпий 7 вересня 1984 р. у Римі. Він заповів, щоб його похоронили в соборі Св. Юра, коли Україна стане незалежною. Так і зробили у серпні 1992 року.

З нагоди 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого з ініціативи отця Володимира Бондарчука (церква Покрови Пресвятої Богородиці у Трускавці) та за підтримки міської організації партії «ВО «Батьківщина» і небайдужих трускавчан у Трускавці буде споруджено пам’ятник цій видатній непересічній людині.

Кожен зможе долучитися до побудови цього пам`ятника, склавши символічну пожертву на «цеглинку» у розмірі від 20 до 500 гривень. Пожертву можна скласти в церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Імена жертводавців будуть викарбувані на спеціальній стелі позаду пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому.

Вл. інф.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Продається квартира у Дрогобичі
    13.06.2017 | 17:58

    Терміново продається 4-кімнатна квартира в Дрогобичі по вул. В. Великого, 23 (р-н Коновальця), 75 кв.м., 6-й поверх, євроремонт, перепланування, центральне опалення. Ціна за домовленістю. Тел. 067-770-51-31. Також читайтеЗапрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Оголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)

  • Котедж “Лісова пісня”
    12.06.2017 | 09:55

    Котедж «Лісова пісня» знаходиться на околиці Східниці, біля джерел № 25-26, лікувально-оздоровчого комплексу «Зелений Бір», в напрямку виїзду на «Тустань». Територія садиби становить 25 сот. землі, площа будинку 270 м.кв. Пропонуємо нашим гостям 5 номерів різних категорій з окремими санвузлами, для зручностей та комфортності облаштована дитяча кімната, камінна зала, відпочинкова тераса та сауна. У дворі [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви