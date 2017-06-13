Ваша цеглинка у побудову пам’ятника Патріархові!

На Львівщині 2017 рік оголошено роком Патріарха Української Греко-Католицької Церкви, багаторічного політичного в’язня радянських концтаборів Йосифа Сліпого.

Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість Теребовельського повіту на Тернопільщині. Вступив до Львівської духовної семінарії у 1911, висвячений на священика 30 вересня 1917 в Унівській лаврі.

По недовгій душпастирській праці з 1922 Йосиф Сліпий – професор догматики греко-католицької Львівської духовної семінарії, з 1926 — її ректор. Організатор Богословського наукового товариства, з 1926 – його незмінний голова: написав для нього статут, згуртував навколо себе науковців. З 1923 засновник, редактор квартальника «Богословія». Розбудовував у 1929 за дорученням митрополита Андрея Шептицького семінарію. 14 квітня 1929 став ректором Львівської Богословської академії. З 1926 — член кураторії Українського національного музею у Львові, з 1931 — заступник голови Українського католицького союзу.

По смерті митрополита Андрея Шептицького 1 листопада 1944 року Йосиф Сліпий перебрав провід над Галицькою митрополією УГКЦ. Разом з іншими українськими католицькими владиками 11 квітня 1945 року ув’язнений радянською владою; засуджений на 8 років важких робіт. В 1946 році на псевдособорі радянська влада спробувала здійснити повну ліквідацію УГКЦ.

Відкидаючи постійні радянські пропозиції переходу на православ’я (зокрема пост митрополита Київського РПЦ), був далі засуджений у 1953, 1957, 1962 роках. Відбув разом 18 років заслання у таборах Сибіру, Мордовії, зокрема в Потьмі (табори: Дубравлаг). Під час ув’язнення тривалий час хворів, неодноразово перебував на межі між життям та смертю.

Унаслідок численних заходів впливових осіб, на клопотання папи Івана XXIII митрополита Йосифа Сліпого звільнено з ув’язнення. 9 лютого 1963 прибув до Риму, оселився у Ватикані.

У Римі за його сприяння було побудовано Собор святої Софії (посвячений у 1969). Зорганізував Український католицький університет св. Климента (з 1963), науково-видавничу працю при ньому.

Помер Йосиф Сліпий 7 вересня 1984 р. у Римі. Він заповів, щоб його похоронили в соборі Св. Юра, коли Україна стане незалежною. Так і зробили у серпні 1992 року.

З нагоди 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого з ініціативи отця Володимира Бондарчука (церква Покрови Пресвятої Богородиці у Трускавці) та за підтримки міської організації партії «ВО «Батьківщина» і небайдужих трускавчан у Трускавці буде споруджено пам’ятник цій видатній непересічній людині.

Кожен зможе долучитися до побудови цього пам`ятника, склавши символічну пожертву на «цеглинку» у розмірі від 20 до 500 гривень. Пожертву можна скласти в церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Імена жертводавців будуть викарбувані на спеціальній стелі позаду пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому.

Вл. інф.

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