В умовах національно-культурного відродження України, створення і розбудови правової держави та громадянського суспільства, важливим є формування вищого рівня правосвідомості та правової культури населення, знання своїх прав і чинного законодавства.

З метою захисту прав людини і забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, в Україні була впроваджена мережа безоплатної правової допомоги. В рамках тижня права 11 грудня в центральній міській бібліотеці відбувся бібліомікс “Ваше право знати”. Бібліотекар абонементу Ірина Цимбаляк розповіла присутнім про соціальну та правову турботу держави. Головний спеціаліст Бюро правової допомоги Софія Габрівська надала присутнім правову інформацію щодо оформлення спадщини, юридичні консультації та роз’яснення з правових питань. Також були переглянуті відеоролики по даній темі.

В рамках заходу була організована книжкова виставка «Права громадян – турбота держави», яка інформувала про світ правових відносин. На завершення заходу кожен отримав буклет «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник».

Підготувала Ольга Зикіна, бібліотекар абонементу Трускавецької ЦБС

До теми. Головною темою стали права громадян у сфері відчуження майна

В рамках Всеукраїнського тижня права 11 грудня 2018 року в центральній міській бібліотеці м. Трускавець відбувся цікавий правопросвітницький захід у формі лекції-дискусії. Захід організували працівники бібліотеки спільно із головним спеціалістом Трускавецького бюро правової допомоги Софією Габрівською.

Серед присутніх були особи з інвалідністю, а також активні пересічні мешканці міста. У зв’язку із підвищеним інтересом, тема заходу була присвячена правам громадян у сфері відчуження майна. Говорили про особливості договорів купівлі-продажу нерухомого майна, договору дарування, договору довічного утримання, а також спадкування за законом та за заповітом.

Окрім цього, фахівець бюро правової допомоги здійснила наповнення новою правовою літературою книжкову виставку «Іменем закону», яка знаходиться в стінах бібліотеки.

Вл. інф.

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