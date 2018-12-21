Василько Лисовець потребує допомоги

Наш краянин, маленький Василько Лисовець подолав 3-тю стадію важкої форми раку – нейробластому. Наслідком хвороби є парез ніг і він не може ходити. Для відновлення рухової системи проводять рефлексотерапію (голки) ЛЦК, курси хіміотерапії та реабілітацій. Зараз хлопчик з мамою знаходяться в Києві і готуються до чергової операції. Потрібно встановлення ортезу для опорності тазу і ходьби, встановлення пластинок.

Чотирирічний Василько має величезні шанси на одужання. Він хоче ходити, як і всі інші діти, але для цього необхідно провести операцію, вартість якої непідйомна для мами та всієї родини.

Кошти на підтримку Василька можна перераховувати за такими реквізитами:

Ощадбанк 4790 7040 0036 1108 Лисовець Зоряна Зорянівна – мама (тел. 098-413-07-77),

Приватбанк 4149 4991 1457 5275 Баб’як Любов Миколаївна – бабуся (тел. 098-775-84-21).

Детальнішу інформацію про стан здоров`я Василька Лисовця можна отримати за вказаними вище номерами телефонів у матері чи бабусі хлопчика.

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