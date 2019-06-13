№94668 ВАЖЛИВІ ОЗНАКИ БУЛІНГУ ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТАКОГО ЯВИЩА

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук нагадує про типові ознаки боулінгу та куди звертатись у випадку цькування.

Отже, типовими ознаками булінгу є:

• систематичність (повторюваність);

• наявність сторін: кривдник, потерпілий, спостерігачі (за наявності);

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

ВАЖЛИВО: КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ ОСОБІ У ВИПАДКУ БУЛІНГУ:

• в поліцію із заявою про вчинення правопорушення;

• до керівника закладу освіти або вчителя;

• до батьків або дорослих, яким довіряєш;

• до шкільного психолога;

• на Національну дитячу «гарячу» лінію 116 111 (для надання консультації);

• до Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги 0 800 213 103

Якою може бути порада батькам: стати для своєї дитини дорослим, якому дитина може довіряти.

ПАМ`ЯТКА:

– треба батькам вчити дітей емоцій щастя та радості;

– в розмові з дитиною говорити про те, що засмучуватися – нормально, але допускати біль від інших – не можна;

– говорити з дитиною про те, що вона відчуває; реагувати на емоційні стани дитини, намагатися зрозуміти причину через гру чи інші види спілкування;

– бути в контакті з вчителем, в т.ч. через дитину, адже вона теж має вибудовувати контакт з вчителем як відповідальним безпечним дорослим у школі.

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