№94668 ВАЖЛИВІ ОЗНАКИ БУЛІНГУ ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТАКОГО ЯВИЩА

By  | 13.06.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

Начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Микола Станіщук нагадує про типові ознаки боулінгу та куди звертатись у випадку цькування.
Отже, типовими ознаками булінгу є:
• систематичність (повторюваність);
• наявність сторін: кривдник, потерпілий, спостерігачі (за наявності);
• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
ВАЖЛИВО: КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ ОСОБІ У ВИПАДКУ БУЛІНГУ:
• в поліцію із заявою про вчинення правопорушення;
• до керівника закладу освіти або вчителя;
• до батьків або дорослих, яким довіряєш;
• до шкільного психолога;
• на Національну дитячу «гарячу» лінію 116 111 (для надання консультації);
• до Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги 0 800 213 103
Якою може бути порада батькам: стати для своєї дитини дорослим, якому дитина може довіряти.
ПАМ`ЯТКА:
– треба батькам вчити дітей емоцій щастя та радості;
– в розмові з дитиною говорити про те, що засмучуватися – нормально, але допускати біль від інших – не можна;
– говорити з дитиною про те, що вона відчуває; реагувати на емоційні стани дитини, намагатися зрозуміти причину через гру чи інші види спілкування;
– бути в контакті з вчителем, в т.ч. через дитину, адже вона теж має вибудовувати контакт з вчителем як відповідальним безпечним дорослим у школі.

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