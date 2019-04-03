Важливо знати: порядок голосування виборців

Майже всі важливі аспекти з виборчого законодавства ми вже розкрили нашим читачам. На завершення серії наших статей хочемо звернути увагу на тому, який порядок голосування виборців у приміщенні для голосування. Сьогодні знову консультує Марія Николаїшин – дир.ектор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, сертифікований ЦВК тренер з виборчого законодавства.

- Ще раз хочу нагадати, що право голосу мають громадяни нашої держави, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років і щодо яких немає рішення суду про визнання їх недієздатними.

Вирушаючи з дому на голосування, не забудьте взяти документ, який підтверджує громадянство України. Для виборців, які голосують на звичайній чи спеціальній виборчій дільниці може бути: паспорт громадянина України, військовий квиток лише виключно для військовослужбовців строкової служби, тимчасове посвідчення громадянина України. Зазначу, що у пенітенціарній установі виборці для підтвердження громадянства надаватимуть картку (довідку) установи виконання покарань.

Прийшовши до виборчої дільниці, виборець може ознайомлюватися із інформацією про кандидатів на пост Президента України і має право перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.

У приміщенні для голосування виборець прямує до тих членів дільничної виборчої комісії, які нададуть йому можливість проголосувати. Так, член ДВК за умови пред’явлення виборцем одного з документів, про які йшлося попередньо, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець ставить свій підпис за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

Наголошую, що виборець самостійно особисто заповнює виборчий бюлетень у кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Фото- та відеофіксація у будь-який спосіб під час заповнення виборчих бюлетенів заборонена, як і присутність інших осіб у кабіні для таємного голосування. За єдиним винятком, коли виборець не може самостійно через свої фізичні вади заповнити виборчий бюлетень. Допомогти йому у цьому може лише інший виборець. Але у жодному випадку ним не може бути член виборчої комісії, офіційний спостерігач, довірена особа. У виборчому бюлетені виборець робить позначку “плюс” (“+”) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам.

Завершуючи процедуру голосування виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку, забезпечуючи при цьому таємницю голосування. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

Цікаво, що у разі, якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується.

Ми продовжимо спілкування із фахівцями з виборчого законодавства та й надалі надаватимемо роз’яснення на цю тему. А наразі нагадуємо, що з вересня 2016 року на Дрогобиччині розпочали діяльність три бюро правової допомоги, вони є відділами Стрийського місцевого центру з надання безоплатної воринної правової допомоги. У разі необхідності Ви можете звернутися до фахівців бюро правової допомоги за консультацією, у тому числі й з виборчого права. Адреси бюро: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00. Разом з тим нагадаємо нашим читачам, що у грудні минулого року Міністерство юстиції України спільно з Центральною виборчою комісією дало старт ініціативі «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!», яка реалізовується в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!». До цієї ініціативи також долучилася і система безоплатної правової допомоги, яка включає центри та бюро по всій країні.

Марія Бойко

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