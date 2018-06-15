Вбивцею бориславця виявився 30-літній уродженець Одещини

Резонансним для Дрогобиччини стало повідомлення про вбивство 15 червня 33-річного бориславця. Нагадаємо, що у Дрогобицький відділ поліції в ніч на 15 червня надійшло повідомлення від працівників Бориславської центральної міської лікарні про доставленого пацієнта, у якого лікарі діагностували, зокрема «різані рани спини та попереку». Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя чоловіку не вдалось – 33-річний мешканець Борислава помер у реанімаційному відділенні.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний уродженець Одеської області, який тимчасово проживає у місті Борислав. Також попередньо встановлено, що він наніс загиблому численні ножові поранення під час побутового конфлікту.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування, вирішується питання про обрання для зловмисника міри запобіжного заходу.

Також читайте