Вбивцею бориславця виявився 30-літній уродженець Одещини

By  | 18.06.2018 | Filed under: Новини

Резонансним для Дрогобиччини стало повідомлення про вбивство 15 червня 33-річного бориславця. Нагадаємо, що у Дрогобицький відділ поліції в ніч на 15 червня надійшло повідомлення від працівників Бориславської центральної міської лікарні про доставленого пацієнта, у якого лікарі діагностували, зокрема «різані рани спини та попереку». Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя чоловіку не вдалось – 33-річний мешканець Борислава помер у реанімаційному відділенні.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний уродженець Одеської області, який тимчасово проживає у місті . Також попередньо встановлено, що він наніс загиблому численні ножові поранення під час побутового конфлікту.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування, вирішується питання про обрання для зловмисника міри запобіжного заходу.

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