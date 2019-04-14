Вбивці двох продавців в Бориславі покарані: один на 15 років, інший довічно

Прокуратура у суді домоглась максимального покарання для убивць продавців магазину у Бориславі. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Відділом ювенальної юстиції прокуратури області забезпечено підтримання публічного обвинувачення у суді стосовно двох мешканців м. Трускавця (серед яких неповнолітній), за вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 187 (розбій), п.п. 1,6,12 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Крім цього, неповнолітній зловмисник обвинувачувався і у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, що йдеться про розбійний напад та умисне вбивство двох продавців магазину комп’ютерної техніки у м. Бориславі, яке трапилося у грудні 2017 року.

В результаті злочинних дій фігурантів загинула 20-річна дівчина та 27-річний хлопець, а з магазину «Комп’ютерний всесвіт» викрадено грошові кошти та мобільні телефони на загальну суму понад 81 тис грн.

Відтак, вироком Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 17.05.2019, неповнолітнього засуджено до максимального покарання – 15 років позбавлення волі, а його повнолітнього спільника – до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, що з моменту розкриття злочину обвинувачені утримуються під вартою.

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