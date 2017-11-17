Вчора у Бориславі чоловік вбив рідну жінку

By  | 21.11.2017 | Filed under: Новини

У Бориславське відділення поліції 20 листопада надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що у власному будинку по вулиці Дрогобицькій у Бориславі виявлено тіло 57-річної жінки без ознак життя з пораненням в області грудної клітини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 63-річний чоловік загиблої. Під час розпивання спиртного між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив ніж та завдав ним удар в область грудей своїй дружині.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування, зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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