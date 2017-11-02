Вчора в Дрогобичі горіли три гаражі

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, вчора, 2 листопада о 17:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в трьох металевих гаражах в м. Дрогобич на вул. кн. Ольги.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 5 ДПРЧ м. Дрогобич. Силами рятувальників пожежу локалізовано о 18:03 та ліквідовано о 18:11. Вогнем знищено в першому гаражі речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м, другий гараж повністю, в третьому речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м і пошкоджено стіни на площі 4 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Постраждалих на місці події немає. Причина займання встановлюється.

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