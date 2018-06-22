Вчора в Стебнику під час пожежі загинуло двоє братів

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 24 червня, близько 21.00 у м. Стебник у приватному цегляному будинку площею 20 м2 дачного кооперативу «Білий Берег» виникла пожежа. Біля 21.20 пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу місцевими мешканцями. Під час обстеження будинку на місці пожежі було виявлено тіла двох осіб: власника будинку, 1952 року народження та його брата, 1962 року народження, без ознак життя. Причини та обставини події встановлюються.

Також читайте