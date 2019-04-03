Вчора в церкві одного з сіл Дрогобицького району мешканці затримали злодія

7 квітня близько 21.30 мешканець одного з сіл Дрогобицького району почув, що у храмі хтось розбив шибку. Чоловік покликав односельчан, і разом вони, відкривши церкву, затримали незнайомця, який викрав пожертви в сумі майже 600 гривень.

Мешканці села викликали працівників поліції, які встановили, що до крадіжки у церкві причетний 24-річний житель міста Ужгород. Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карається позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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