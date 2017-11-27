Вчора внаслідок ДТП на об`їзній біля Дрогобича травмовано шестеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 листопада о 10.30 на автодорозі «Пісочна-Східниця» (об’їзна дорога міста Дрогобич).

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2103, яким керував 24-річний мешканець селища Славське та мікроавтобус «Фольксваген», за кермом якого перебував 39-річний мешканець Дрогобицького району. Внаслідок зіткнення травмовано шестеро осіб, водій та четверо пасажирів «Жигулів», а також пасажирка «Фольксвагена». Після надання медичної допомоги п’ятеро з них були відпущені.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте