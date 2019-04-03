«Велети українського духу» у Трускавці

У середу, 10 квітня, у Трускавці відбудеться Свято Української Молоді “Велети українського духу: Андрей Шептицький, Климентій Шептицький, Іван Франко, Йосип Сліпий, Любомир Гузар … – будівничі, лідери”. Організовують дійство Громадська рада «Святий Юр», Центр національного виховання ім. Андрея Шептицького, Всеукраїнська громадська організація «Союз українок» та Трускавецька міська рада. Захід відбудеться у форматі конференції та пройде у Народному домі Трускавця. Початок о 14.00.

Тематика конференції:

«Андрей Шептицький – провідник української нації», Головей Анна, учениця 9-А класу НВК «СЗШ№2-гімназія», керівник вчитель християнської етики Рой Лариса Григорівна.

«Воїн і ангел… з любов’ю до Бога і ближнього», Іванків Ольга, Тершак Наталія, учениці 11-А класу СЗШ№1, керівник вчитель християнської етики Барабаш Лариса Василівна.

«Нескорений мученик. З любов’ю до Бога і ближніх», Хомин Андріана, Ярош Ольга, учениці 11-А класу СЗШ№1, керівник вчитель історії Губерська Тетяна Зенонівна.

«А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого…», Лепак Аліна, Бунь Мар’ян, учні 8-А класу; Антоник Ольга, Ірас Любомир, учні 11-А класу НВК «СЗШ№2-гімназія», керівник вчитель української мови та літератури Мількович Марія Миколаївна.

«Світова велич Івана Франка», Васурчак Анна , учениця 10-А класу СЗШ№3, керівник вчитель української мови та літератури СЗШ№3 Павелкевич Леся Миколаївна.

«Любомир Гузар про духовне виховання молоді», Печіль Ірина, учениця 10-А класу СЗШ№3, керівник вчитель християнської етики Стець Михайло Васильович.

«Степан Томашівський – історик, публіцист, громадський і політичний діяч», Володимир Томашівський, учень 8-В класу СЗШ№1, керівник вчитель історії Слотило Леся Василівна.

«Листи Андрея Шептицького матері», Ткаченко Ірина, читає учениця 8-А класу НВК «СЗШ№2-гімназія», керівник вчитель української мови та літератури Мількович Марія Миколаївна.

Програма:

14:00 – виставка дитячої творчості “Великдень творчої душі”, БУТ.

14:10 – зустріч учасників Свята з представниками ЗМІ.

14:20 – молебень на прославу велетів українського духу.

14:30 – привітання і благословення учасників Свята.

14:45 – науково-практична конференція «Велети українського духу: Андрей Шептицький, Климентій Шептицький, Іван Франко, Йосип Сліпий, Любомир Гузар … – будівничі, лідери».

15:45 – фестиваль української духовної пісні вихованців дитячої школи мистецтв ім. Р.Савицького та «Радуйся, Маріє!» центру ім. о. І.Валюха.

16:45 – нагородження учасників Свята.

17:00 – підведення підсумків Свята.

Форма одягу учасників Свята – українська вишиванка.

Контакти: телефон (098) 219-39-17, e-mail: gbrunets@ukr.net

Оргкомітет

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