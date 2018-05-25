Величний ювілей

2018 рік для Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української Греко-Католицької Церкви – ювілейний рік. 25 років тому, а саме 12 липня 1993 року, світлої пам`яті Блаженніший Іван Мирослав кардинал Любачівський, тодішній Глава УГКЦ, видав декрет про заснування Самбірсько-Дрогобицька єпархії, де говориться, що вона «…одна зі спадкоємиць давньої єпископської кафедри Київської Церкви…».

З нагоди цього величного ювілею єпархії пройшло чимало заходів, і на «Трускавецькому віснику» чимало їх було висвітлено. Апогеєм святкувань став кінець травня, коли розділити радість ювілею з Владиками, священиками та вірними єпархії приїхали високо достойні церковні гості, зокрема сам Патріарх УГКЦ Святослав Шевчук.

27 травня, у свято Зіслання Святого Духа, у місті Самборі в Прокатедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці відбулась урочиста Літургія з нагоди святкувань 25-ліття Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Участь в богослужіння взяв Високопреосвященний Клавдіо Гуджеротті, Апостольський Нунцій в Україні, владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду єпископів УГКЦ, владика Михайло (Бубній), екзарх Одеський, владика Ярослав (приріз), єпископ Самбірсько-Дрогобицький, владика Григорій (Комар), єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії, а також численне духовенство й вірні. На богослужінні були присутні представники влади: голова Львівської ОДА Олег Синютка, міський голова Самбора Юрій Гамар, голова Самбірської РДА Микола Фрей.

Під час проповіді владика Богдан зазначив: «Ми дякуємо Богові за те, що 25 років тому Отці Священного Синоду не без натхнення Святого Духа прийняли рішення про створення цієї Самбірсько-Дрогобицької єпархії, так що вони зі смиренням, але й з повною довірою могли сказати словами апостолів: «Сподобалося Святому Духові і нам» (Ді. 15, 28) створити цю єпархію. Властиво, владики тільки проголосили те, що Святий Дух уже зробив, бо це не людським рішенням твориться Церква (хоч як би цього хтось сьогодні не бажав!) але силою і діянням Святого Духа, Який «єднає усю церковну спільноту», як ми молимося в наших молитвах нинішнього Свята».

Проповідник додав, що ювілейні святкування відбуваються під знаком Святого Духа також і тому, що Самбірсько-Дрогобицька єпархія є «живою клітиною нашої помісної Церкви, яка має понад тисячолітню історію, та є об’явленням у нашому народі єдиної святої соборної і апостольської Христової Церкви, яка народилася саме в День П’ятидесятниці, в день Зіслання Святого Духа».

Далі владика Богдан зазначив, що Святий Дух завжди чуває над Церквою, запевняючи їй постійну опіку й захист. «У найважчих хвилинах випробувань і утисків, коли за віру доводилося страждати, одиноким захисником перед неправедними суддями був Святий Дух, Який давав силу і змушував замовкнути навіть ворогів», – сказав проповідник.

Проповідник з вдячністю згадав першого єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії – владику Юліяна (Вороновського), – який «в своїй особі поєднав і досвід переслідувань, і силу свідчення і динамізм відродження святої віри». «Коли його схиляли до співпраці кгб-істи, рішучо відповів: «Донощиком не буду!», а коли ті почали погрожувати, що вони, мовляв, розкажуть усім, ким він є, бо знають, що він – «уніят», спокійно відповів: «Можете казати, що хочете, – не скажете, що я щось вкрав, бо я не вкрав. А то, що я віруючий, то це не злочин»», – пригадав владика Богдан.

Святкування величного ювілею 27 травня продовжились в Дрогобичі. Ввечері тут у приміщенні Львівського музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича відбулася урочиста академія «Подяка Богові за Його дар несказанний» з нагоди 25-ліття Самбірсько-Дрогобицької єпархії.

На початку академії з привітальним словом до присутніх звернувся владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький.

«На тлі історії 25 років – це невеликий проміжок часу, але для нашої молодої єпархії це досить велика подія. Бо на початку 90-х років ХХ ст. ми відроджувались на землі з понад 1000-літньою християнською традицією, але знищеною тоталітарним радянським режимом. Тому є благородно подякувати тим, завдяки кому за цих чверть століття було відновлено Церкву на нашій землі», – зазначив владика Ярослав.

Далі відбулась мистецька програма, в ході якої глядачам були представлені наступні твори: о. М. Вербицький «Отче наш», А. Гнатишин «Богородице Діво», М. Леонтович «Тебе Бога хвалим», о. М. Вербицький «Хваліте Господа з небес», О. Герасименко «Сповідь», М. Шалата, С. Стельмащук «Співанка з Бескиду», вокально-хореографічна композиція «Прикарпатський танець з дзвіночками», Л. Коен «Алилуя», Дз. Сумарук, В. Якимець «Пустельник», о. М. Вербицький Симфонія №6.

Завершальним твором стали «Псалми Давида» М. Ластовецького, які прозвучали у виконанні хору музколеджу ім. В. Барвінського, хору Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю “Верховина”, дитячо-молодіжного хору “Відлуння” та зведеного симфонічного оркестру музколеджу і музично-драматичного театру. Твір виконували солісти: Наталія Цигилик-Чумак, Валентина Білас, Ярослав Дзендзерович, о. Тарас Коберинко. Диригував заслужений діяч мистецв України Микола Михаць.

А кульмінацією святкувань став «зелений понеділок», тобто Свято Пресвятої Трійці – день, коли свій престольний празник відзначає катедральна церква єпархії. 28 травня церква Пресвятої Трійці приймала високого гостя – Патріарха УГКЦ Святослава Шевчука.

- Святий Дух є учителем істинної молитви! Він допомагає нам відкрити справжню красу, а також вчить нас тому, що людина передусім має на меті у своєму житті бути образом і подобою Бога. Ми відкриємо сенс слова життя, місії й служіння лише тоді, коли будемо об’являти Небесного Отця.

На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у своїй проповіді до вірних у понеділок, 28 травня, під час Божественної Літургії в катедральному соборі Пресвятої Трійці в Дрогобичі з нагоди святкування 25-ліття заснування Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Главі УГКЦ співслужили: владика Василь (Семенюк), митрополит і архиєпископ Тернопільський, владика Євген (Попович), митрополит і архиєпископ Перемишльсько-Варшавський, владика Ярослав (Приріз), єпископ Самбірсько-Дрогобицький, владика Богдан (Дзюрах), секретар Синоду єпископів УГКЦ, владика Тарас (Сеньків), єпископ Стрийський, владика Михаїл (Колтун), єпископ Сокальсько-Жовківський, владика Йосафат (Мощич), єпископ Чернівецький, владика Йосафат (Говера), екзарх Луцький, владика Василь (Тучапець), екзарх Харківський, владика Михаїл (Бубній), екзарх Одеський, владика Йосиф (Мілян), єпископ-помічник Київської архиєпархії, владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської архиєпархії, владика Богдан (Манишин), єпископ-помічник Стрийської єпархії, владика Григорій (Комар), єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії, владика Едвард (Кава), єпископ-помічник Львівської архидієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні.

“Сьогодні, першого дня після П’ятдесятниці, Христова Церква своїми духовними очима вглядається в особу Святого Духа, який вчора у вигляді вогненних язиків спочив на усіх нас. Адже ми отримали силу з висоти для того, щоб жити Божим християнським життям, бо без Святого Духа немає духовного життя”, — такими словами Предстоятель УГКЦ звернувся до вірян на початку своєї проповіді.

Глава Церкви згадує слова святого Василія Великого про те, що ми мало звертаємо духовної уваги на особу Святого Духа. Насправді Він дуже близький нам, що навіть наша Літургія називає Його “милим гостем нашої душі”. Святий Дух є нашим особистим Утішителем, який вчить нас молитися, який є глибоко в нас, що ми навіть самі цього не до кінця можемо усвідомити. Він допомагає нам тоді, коли ми хочемо зробити щось добре в нашому житті.

Окрім цього, святий Василій Великий стверджує, що в наших розуміннях й спогляданнях Святого Духа ми можемо побачити, що Він ніколи себе не об’являє. Він радше об’являє Іншого, тобто Всевишнього. Тому апостол Павло називає Його “духом усиновлення”, бо Він з нашого серця взиває до Небесного Отця: “Авва!”

“Саме Святий Дух об’являє нам Ісуса Христа, нашого Спасителя, а також відкриває наш розум, щоб ми розуміли Священне Писання, вчить бачити та споглядати духовними очима Пресвяту Трійцю”, — зазначив духовний лідер греко-католиків.

Він також додав, що у Святому Дусі людина починає розуміти, що її життєве завдання — це об’явити справжнє обличчя Бога іншій людині і світові.

“Милий Гість нашої душі! Ми втішаємося Його присутністю між нами. Ми просимо в Святого Духа очистити нас від усякої скверни, дати нам благодать жити справжнім християнським життям, щоб Він міг у нас плодоносити! Є ще одна прикмета про Святого Духа… Як зазначив у VI ст. один незнаний африканський автор, у день П’ятдесятниці апостоли почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух давав їм промовляти. А сила народу, яка зібралася в той день у Єрусалимі, чула провіщення Божого Євангелія, звернене саме до народу, до їхньої культури”, — сказав проповідник.

“Тепер ми бачимо, що Христова Церква, зокрема наша Українська Греко-Католицька Церква, говорить різними мовами та проповідує Євангеліє по всьому світу аж до краю землі. Проте якщо ми поглянемо на наше життя в Україні, то часом відчуваємо, що навіть тоді, коли ми говоримо однією мовою, то часто одне одного не розуміємо. Адже можновладець потребує однієї мови, а дитина — іншої… А ще іншої мови потребує дорослий юнак чи дівчина, які ставлять перед собою фундаментальні важливі питання, а ще іншої — богопосвячена особа… Проте всіма цими мовами сьогодні говорить наша Церква”, — зауважив Блаженніший Святослав.

Крім того, архиєрей згадав про ще один унікальний виявив П’ятдесятниці. Адже, за його словами, ми сьогодні радіємо у Святому Дусі, святкуючи Його свято і Його день.

“Цього дня у Дрогобичі є особливе торжество. Зараз ми зійшлися, щоб подякувати Господу і Святому Духові за 25 років існування цієї єпархії. Я пригадую собі, коли 25 років тому я, будучи молодим семінаристом, співав у семінарійному хорі під час Божественної Літургії, — згадує проповідник. — Я тоді уважно слухав декрет щодо проголошення нової єпархії. У ньому єпископи нашої Церкви сповіщали про створення нової важливої структури словами Діянь святих апостолів: “Сподобалося Святому Духові і нам…” Я тоді зрозумів, що кожен Синод Єпископів — це П’ятдесятниця, бо єпископи намагаються чинити те, що подобається Святому Духові. Тож ця єпархія народилася як плід П’ятдесятниці у синодальному діянні нашого народу. Тому, дякуючи Святому Духові за створення цієї єпархії, ми сьогодні молитовно згадуємо всіх владик, які тоді в синодальній П’ятдесятниці вчинили те, що сподобалося Святому Духові, а тому і їм. І ми бачимо, що це рішення було справді духоносним!” — підкреслив Глава УГКЦ.

З великою пошаною Блаженніший Святослав згадує і про першого єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії — владику Юліана Вороновського.

“У постаті владики Юліана Вороновського ми бачимо мужа, який, натхненний Святим Духом, ішов для того, щоб об’явити й приблизити кожному з нас єдиного Бога у Пресвятій Трійці, — розповідає Предстоятель УГКЦ. — Ми дякуємо владиці Юліанові за те, що він сам став живим каменем на подобу Христа, який ліг кістьми у фундаменти цієї єпархії. Споминаючи його і всіх його співпрацівників, ми вдячні Богу за кожного з них за те, що через їхні служіння вірні нашої Церкви на цих теренах відчули, що воістину Господь близько”, — промовив Глава Церкви.

“Ми також хочемо висловити вдячність Богу за наслідника на цьому єпископському престолі владику Ярослава (Приріза). Адже цього року він святкує 30-річчя свого священичого служіння та 55-річчя життєвого шляху. Кожен ювілей — це знак Божої дії!” — Глава УГКЦ подякував владиці Ярославу та його батькам за віддане та ревне служіння.

“У цей день, владико Ярославе, ми просимо Святого Духа, щоб Він і надалі наповнював вас благодаттю і щоб разом з вами та Самбірсько-Дрогобицькою єпархією ми могли славити єдиного Бога у Святій Трійці!” — наприкінці радісно побажав Блаженніший Святослав.

За матеріалами прес-служби Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ

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