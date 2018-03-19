Великдень у Трускавці (афіша)

By  | 05.04.2018 | Filed under: Публікації

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  • Запрошуємо на роботу медсестер та масажиста
    19.03.2018 | 17:12

    СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу медсестер та масажиста. Нові вакансії пов’язані зі стартом в «П`ятому океані» нової оздоровчої програми з детоксикацією та схудненням. Телефони для довідок: (03247) 6-55-53, 068-955-97-95. Також читайтеВеликдень у Трускавці (афіша) (0)В червні у Трускавці пройде Чемпіонат України зі стронгмену (афіша) (0)Запрошуємо на виставу “Дрогобицька [...]

  • Запрошуємо на виставу “Дрогобицька Голгофа”
    16.03.2018 | 10:18

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