Коли у наших душах дзвонять дзвони, лагідне сонце пригріває землю, птахи співають, то це говорить про те, що прийшло довгоочікуване і найрадісніше свято – Великдень. Свято це символізує воскресіння розп’ятого на хресті Ісуса Христа.

Однією з Великодніх традицій є писанки. Напевно, кожна людина хоч раз у своєму житті намагалась зробити писанку власноруч. Хтось просто опускав яйця у фарбу, чи наклеював наліпки, а комусь вистачало наснаги та терпіння виготовити справжній шедевр – розмалювати писачком.

22 квітня у бібліотеці для дітей м. Трускавця пройшов майстер-клас “Великодні композиції”. Бібліотекар Наталія Кирилів ознайомила присутніх з підготовкою та написанням писанок, розповіла про види розписаних яєць, кольори писанок та їх значення. Під її керівництвом юні читачі натхненно, власноруч створювали чудові писанки. При виготовленні писанок діти вклали в них частиночку своєї душі та показали свої творчі здібності: витинали, клеїли, малювали, оздоблювали їх. В бібліотеці панувала справжня Великодня атмосфера, на обличчях дітей сяяла квітуча усмішка.

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