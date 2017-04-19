Великодній обід єднає людей

Міський голова Трускавця 2002-2010 років, Заслужений лікар України, генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак під час презентації своєї книги «Дерева моєї долі» в УРБАН-бібліотеці Трускавця 23 березня ц.р. проанонсував обід для інвалідів та малозабезпечених трускавчан. І слово своє дотримав. У Світлий Вівторок 19 квітня в банкетному залі готельно-курортного комплексу «Карпати» відбувся благодійний обід, на який запросили ветеранів, інвалідів, самотніх, підопічних Трускавецького територіального центру та інші пільгові категорії трускавчан.

Столи вгиналися від наїдків, тут були різноманітні салати, закуски, гарячі страви, фрукти, солодощі. Чисто як у біблійній притчі, коли добрий господар запросив на гостину всіх потребуючих. Та все ж не їжа є головною, а увага і турбота. Живемо в часи, коли, Богу дякувати, голоду немає в Україні і кожен на Великодні свята намагається підготуватися належним чином. Інше діло, що не завше є можливість розділити з кимось радість Пасхальних свят через самотність, хворобу, скромність. Тому великодня зустріч в «Карпатах» є нагодою для таких людей не тільки гарно попоїсти, але й поспілкуватися, поділитися думками, враженнями, поглядами, розвіятися, відчути себе повноцінним і, головне, потрібним для суспільства, для інших людей, відчути себе цінним в очах Господа.

Великодню трапезу поблагословили настоятель трускавецької парафії Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ) о. Володимир Бондарчук та настоятель стебницької парафії Архистратига Михаїла митрофорний протоієрей о. Михайло Комарницький (УПЦ КП).

Розділити радість спілкування людей поважного віку прийшли однопартійці Лева Грицака – голова Трускавецької міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» Руслан Крамар та депутат Трускавецької міської ради, обрана від цієї політичної сили, секретар ТМР Наталія Пономаренко. Надав рангу заходові своєю присутністю міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Прикрасили святкову трапезу своїм співом талановиті артисти з Дрогобича, представники Заслуженого ансамблю «Верховина».

Щирі слова подяки на адресу організаторів благодійного обіду лунали з вуст голови Ради ветеранів міста Трускавця Віктора Бессарабова, голови Трускавецької міської асоціації інвалідів Надії Заблоцької, поета, члена ТМАІ В`ячеслава Умнова. Щирі обійми та розчулені обличчя, сльози радості та чуття єдиної родини – такий настрій панував в залі і після завершення обіду.

Навіть в такій позитивній події хтось спробує знайти щось зле. Вже можна спрогнозувати, що тролі говоритимуть про піар, політику чи «підкуп виборців». Що ж, говорити – не діяти. Краще один раз зробити щось аналогічне, погостити людей і подарувати їм радість власної значимості, уваги та спілкування, ніж спамити простори Інтернету та соцмереж каригідними заздрісними сентенціями.

За посередництвом «Трускавецького вісника» учасники благодійного обіду, на який, до речі, зібралося близько півтори сотні осіб, висловлюють Леву Грицаку вдячність за ПОСТІЙНУ підтримку і турботу.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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