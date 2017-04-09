№71333 Верба б`є

By  | 09.04.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

9 квітня, в день Входу Господнього в Єрусалим, очільник відділу місіонерства, релігійної освіти та катехизації Львівської єпархії УПЦ протоієрей Діонісій Буренко з пастирським візитом відвідав Дрогобицьку виправну колонію № 40. Священик відслужив святковий молебень та посвятив вербу ув`язненим. Потім всі зібралися за чашкою чаю і обміркували 2 главу книги Буття. Отець Діонісій передав в`язням писанки, які розписали діти Недільної школи при Свято-Покровському храмі м. Борислав.

Трускавецький вісник

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