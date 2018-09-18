Вересневі міжнародні заходи

Початок осені цього року характерний двома міжнародними заходами, в яких брав участь Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України». Традиційно вже, на запрошення Маршалка Сейму Польщі Марка Кухцинського, голова правління Центру Іван Цегенько взяв участь у міжнародній Конференції «Європа Карпат», котра відбулась в рамках XXVIII Економічного Форуму в польському місті-курорті Криниця Здруй 5-6 вересня. Цьогорічна Конференція була доволі представницькою і в ній взяли участь багато політиків, міністрів і перших осіб урядів країн Східної Європи. На Конференції Іван Цегенько мав можливість зустрітись та поспілкуватись з ними, а з Маршалком Сейму порозмовляти та попередньо домовитись про підтримку в проведенні Першого Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології «Кришталевий Лотос», котрий планується провести в Трускавці наступного року. Взяти участь в цьому Форумі і приїхати до Трускавця також попередньо пообіцяли деякі європейські та українські міністри, політики та представники бізнесу.

А вже наступного дня після приїзду з Польщі голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» на запрошення керівництва Львівської ОДА взяв участь в офіційних заходах Форуму Партнерства, котрий відбувався у Львові 7-9 вересня. На Форумі, чи як його ще називають, Фестивалі Партнерства, були представлені міста і регіони з різних частин Польщі. Захід проходив на дуже високому репутаційному рівні і його особисто патронували голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, міський голова Львова Андрій Садовий та Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Рафаїл Вольський. В рамках Форуму вони почергово організували офіційні прийоми почесних гостей та представників офіційних делегацій.

- Початок вересня виявився дуже насиченим різними подіями, – розповідає голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Але це такі заходи, на яких в одному місці і в один час збирається дуже поважне представництво. І мені приємно, що мене вже знають, запрошують, що маю можливість спілкуватись з людьми, від котрих направду залежить доля Східної Європи. Це також дає неоцінений досвід і можливість створювати та реалізовувати конкретні проекти, пропагувати Україну в цілому і Трускавець зокрема, а також отримувати конкретні результати. Так, наприклад, поданий мною спільно з ГК «Буковиця» проект дороги Трускавець – Буковиця вже включений в План заходів з реалізації Стратегії розвитку у Львівській області, а відзнака «Кришталевий Лотос» виходить на новий, але ще раніше анонсований мною, рівень і тепер буде відзнакою східноєвропейською в рамках Першого Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології. Приємно, що цей захід буде патронувати безпосередньо Маршалек Сейму Республіки Польща Марек Кухцинський, котрий пообіцяв також і свою особисту відзнаку в рамках «Кришталевого Лотосу». І переконаний, що цей захід та й інші проекти, які реалізуються Центром, стануть корисними для Трускавця та популяризації нашої країни в цілому.

Степан Гнатків

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