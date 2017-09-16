Вересневі старти вихованців «Спортовця»

Щороку у вересні в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. І традиційно до цього свята проводяться спортивно-масові заходи в рамках Олімпійського тижня.

Як інформує прес-служба Трускавецького ДЮСК «Спортовець», на початку цього навчального року вдало стартували і вихованці цього дитячо-юнацького спортивного клубу. Так, Яна Микитин виборола першість в одиночному розряді на Всеукраїнському юнацькому турнірі 1 категорії «Карпатська Осінь» до 14 років, що проходив 8-10 вересня в Івано-Франківську, Стахнів Максим та Саприкін Святослав 15-16 вересня у Львові стали бронзовими призерами Чемпіонату Львівської області серед юнаків 2004-2005 р.н. і представлятимуть Трускавець у складі збірної команди Львівщини на Чемпіонаті України, а Ключник Олександр та Чапля Олег забили голи у ворота ФК «Винники» і вивели команду ДЮСК «Спортовець» до перемоги з рахунком 2:0 у першому матчі дитячо-юнацької футбольної ліги Львівщини серед юнаків 2007 р.н. (16 вересня у Винниках).

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