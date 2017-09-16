Вересневі старти вихованців «Спортовця»

By  | 21.09.2017 | Filed under: Новини

Щороку у вересні в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. І традиційно до цього свята проводяться спортивно-масові заходи в рамках Олімпійського тижня.

Як інформує прес-служба Трускавецького ДЮСК «Спортовець», на початку цього навчального року вдало стартували і вихованці цього дитячо-юнацького спортивного клубу. Так, Яна Микитин виборола першість в одиночному розряді на Всеукраїнському юнацькому турнірі 1 категорії «Карпатська Осінь» до 14 років, що проходив 8-10 вересня в Івано-Франківську, Стахнів Максим та Саприкін Святослав 15-16 вересня у Львові стали бронзовими призерами Чемпіонату Львівської області серед юнаків 2004-2005 р.н. і представлятимуть Трускавець у складі збірної команди Львівщини на Чемпіонаті України, а Ключник Олександр та Чапля Олег забили голи у ворота ФК «Винники» і вивели команду ДЮСК «Спортовець» до перемоги з рахунком 2:0 у першому матчі дитячо-юнацької футбольної ліги Львівщини серед юнаків 2007 р.н. (16 вересня у Винниках).

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76158 Требуются кассры в рестораны быстрого питания Москва и Мо.
    16.09.2017 | 02:47

    Кассир Рф, РБ, вид на жительство м/ж до 35 лет, без опыта, обучение в процессе работы, помощь в получении медкнижки (Можно без нее зделаем в процессе) график2/2, 6/1,5/2, смена 8-9-12 часов по желанию. подработки -карьерный рост до директора ресторана.(обучение бесплатное) Возможно проживание за счет работодателя общежитие как правило расположено недалеко от работы. Зароботная плата от [...]

  • Запрошуємо на роботу
    07.09.2017 | 12:23

    Готельно-курортному комплексу «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) на постійну роботу потрібні: - покоївки, - офіціанти (юнаки та дівчата), - кухарі 4 та 5 розрядів, - кухарі, - спеціаліст для виготовлення сирів, - кухонні працівники, - бармен, - касир у спортивний комплекс, - прибиральниця у спортивний комплекс, - працівник по догляду за тваринами, - тракторист-механізатор. [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви