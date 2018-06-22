Верховенство права? В Україні?

26-27 червня, якраз напередодні Дня Конституції України, у Трускавці в готелі «Міротель» проходить семінар «Верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування». Це шведсько-український проект, що реалізується Академією Фольке Бернадотта за фінансової підтримки Швеції і має на меті підвищення рівня знань та професійного розуміння поняття та принципів верховенства права як однієї з головних засад публічного адміністрування.

Проводять семінар тренери Микола Козюбра (доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України у відставці, науковий керівник Центру дослідження проблеми верховенства права та його втілення в національну практику України при Національному університеті «Києво-Могилянська Академія»), Олексій Цельєв (кандидат юридичних наук, старший викладач, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства і публічного права Факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія») та Володимир Венгер (кандидат юридичних наук, старший викладач, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства і публічного права Факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія»).

Оскільки захід спрямований на підвищення фаховості посадовців місцевого самоврядування, то в ньому передусім взяли участь представники різних відділів міськвиконкому, які найчастіше стикаються з різноманітними викликами при наданні тих чи інших публічних послуг. Так, у семінарі в перший день роботи взяли участь (подаємо в алфавітному порядку):

- Юлія Боднар, адміністратор ЦНАПу у Трускавці,

- Тетяна Данило, начальник відділу доходів фінансового управління,

- Ганна Дорошенко, директор-адміністратор ЦНАПу,

- Леся Дребот, начальник Служби у справах дітей,

- Ірина Зомбік, головний спеціаліст планово-економічного відділу,

- Лілія Кіндракевич, начальник відділу організаційного забезпечення,

- Роман Коваль, начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту,

- Наталія Корж, заступник начальника фінансового управління,

- Тарас Лужаниця, начальник відділу державної реєстрації,

- Анатолій Лютов, головний спеціаліст управління містобудування, архітектури та землекористування,

- Галина Малахівська, начальник відділу державного реєстру виборців,

- Вікторія Паславська, заступник начальника управління розвитку міста,

- Оксана Плахтій, начальник управління містобудування, архітектури та землекористування,

- Ірина Пуртак, спеціаліст І категорії, інспектор Держархбудконтролю,

- Ольга Сегер, начальник управління комунальної власності міста,

- Зоряна Скибак, начальник відділу кадрів міської ради,

- Наталія Скибак, начальник управління розвитку міста,

- Наталія Сов`як, головний спеціаліст-економіст управління житлово-комунального господарства і будівництва,

- Руслана Федурко, державний реєстратор.

Навіть просте перерахування відділів та управлінь, представники яких побували на семінарі, займає багато місця та часу, а слід зважити, що їх є значно більше. В органах місцевого самоврядування у Трускавці працює не 19 осіб, які були присутніми на семінарі, а близько 130! Кожна посадова особа виконує певні функції, надає певні послуги, тільки часто людям дуже важко зорієнтуватися чи діють чиновники згідно норм закону, чи все у владі чесно та справедливо, а чи слід чекати якихось «сюрпризів».

Отож, саме з метою підвищення професійної майстерності і завітали високі гості з Києва. І «відкритий урок» від викладачів Києво-Могилянської академії та судді Конституційного суду України – це той стимул, який має заставити чиновників задуматися, що їхнє призначення – не управляти, не відпрацьовувати робочий час, а працювати для людей, на совість та згідно закону.

Розпочався тренінг з визначення поняття «верховенство права» (Rule of Law). А далі крок за кроком присутні занурювалися у глибини юриспруденції та публічних послуг – спочатку теоретично, а потім закріплюючи отримані знання на практичних заняттях. Якщо і був якийсь негатив, то це, можливо, занадто часто вживаний термін «гендер», який в українців та і європейців взагалі асоціюється не так із рівністю статей, як із пропагандою «гендерної ідеології», котра породжена цивілізацією смерті.

Проте все ж головний акцент було покладено на дійсно необхідному – на шести ключових принципах верховенства права в публічному адмініструванні. Якщо вони виконуються, тоді немає і не може бути жодних претензій до чиновників. Якщо ж «випадає» хоч один із них, тоді це тягне за собою ланцюгову реакцію, і тоді верховенства права досягнути неможливо. Наприклад, не може бути доступності, якщо немає прозорості і т.д.

Перший день семінару завершився, а завтра, 27 червня, учасників семінару чекають не менш цікаві заняття. Ми ж хочемо цей короткий репортаж з місця події завершити найважливішим – переліком тих шести ключових принципів верховенства права в публічному адмініструванні, котрих кожен чиновник має дотримуватися так само, як дотримується Декалогу.

1. Законність. Цей принцип вимагає від органів публічного адміністрування дотримання законів і того, щоб усі їхні рішення та зміст діяльності ґрунтувалися на актах законодавства. Це включає рівне ставлення до різних груп громадян.

2. Доступність. Цей принцип означає, що будь-хто повинен мати доступ до органів публічного адміністрування, а органи влади зобов’язані приймати та належним чином вирішувати різні категорії запитів і питань громадян. Цей принцип вимагає і зручних годин роботи, і простого способу спілкування та використання мови, зрозумілої широкому загалу. Бо, як зазначив один з тренерів, ніякий акт не може вважатися законом, якщо людина при користуванні ним не може зрозуміти, про що йдеться, чи що вимагається.

3. Право бути почутим. Воно означає, що органи влади зобов’язані вислухати особу, перш ніж приймати рішення, що вплине на її права та інтереси. Це також означає, що особа повинна мати можливість представити факти, аргументи чи докази перед прийняттям рішення. Право бути почутим означає, що органи влади повинні інформувати тих, кого це стосується, про прийняті рішення, а також зобов’язані виносити рішення протягом певного терміну.

4. Прозорість. Принцип прозорості забезпечує відкритість роботи державних органів і посадових осіб. Органи влади зобов’язані надавати інформацію про свою роботу та забезпечувати доступ до законів, актів і адміністративних документів за запитом. Право на інформацію може обмежуватися лише такими рамками, які є необхідними в демократичному суспільстві для захисту законних громадських інтересів чи приватного життя.

5. Право на оскарження. Це право дозволяє особі звертатися за захистом або компенсацією щодо адміністративних рішень шляхом внутрішнього перегляду чи в судовому порядку. Право на оскарження рішень також залежить від суттєвих аспектів, таких як обов’язок державної установи повідомляти про свої рішення та їх підстави зацікавленим сторонам, а також вказувати, де і яким чином рішення може бути оскаржено.

6. Підзвітність. Принцип підзвітності забезпечує притягнення чиновників і державних установ до відповідальності у разі неправомірних дій та зобов’язує їх вдосконалювати методи своєї роботи. Це також означає, що чиновники несуть особисту відповідальність за свої дії. Для гарантування підзвітності часто передбачають такі механізми як дисциплінарні заходи, внутрішні розслідування та перевірки, комісії з питань етики та органи зовнішнього нагляду.

Володимир Ключак

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