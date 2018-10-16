Верховна Рада підтримала урядовий бюджет розвитку країни на 2019 рік

/Вчасне ухвалення бюджету дозволить у наступному році підвищити зарплати і пенсії, продовжити важливі реформи і інфраструктурні проекти/

18 жовтня парламент підтримав ініціативи Кабінету Міністрів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування та ухвалив в першому читанні законопроект «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Уряд Володимира Гройсмана виконав свій обов’язок і вчасно подав до парламенту збалансований проект бюджету на наступний рік, а також запропонував механізм підготовки прогнозованих бюджетів за рахунок трирічного планування (законопроекти №№ 8043, 8044).

Що дає таке планування? Бюджетна політика держави стає прогнозованою. Тобто, бізнес і інвестори отримують макроекономічні орієнтири розвитку країни на найближчі три роки, що дозволяє ефективніше планувати господарську діяльність. Зменшується вплив фіскальних ризиків. Трирічне бюджетне планування дозволяє ефективніше керувати довгостроковими капітальними вкладеннями держави. А також чітко оцінити якість державних видатків і прорахувати стелі видатків для головних розпорядників бюджету.

В чому переваги законопроекту про бюджет на наступний рік? Уряд запланував подальше покращення макроекономічних показників і зменшення боргового навантаження на бюджет. В наступному році ВВП зросте щонайменше на 3%, інфляція сповільниться до 7,4% (9,9% в цьому році). Держборг має скоротитися з 60% ВВП в цьому році до 52,2% в 2019-му, до 2020 р – до 49% ВВП. В проекті бюджету збережені пріоритети фінансування, що дає можливість продовжити розпочаті реформи і поступово підвищувати якість життя українських громадян.

209,7 млрд. гривень – на безпеку і оборону

Уряд виконав вимоги РНБО щодо фінансування видатків на безпеку і оборону не менше 5% ВВП. На наступний рік на цей сектор загалом закладено ресурс у сумі 209,7 млрд. грн., який за загальним фондом на 31,7 млрд. грн. перевищує видатки цього року. Зокрема, збільшуються видатки на підвищення обороноздатності і захист українського кордону. Фінансування із загального фонду на інженерно-технічне облаштування кордону має подвоїтися і складе 400 млн. грн. На закупівлю і модернізацію військової техніки в наступному році Міноборони отримає майже 17 млрд грн., що на 612,7 млн. грн. більше, ніж в цьому році.

Також зростатимуть зарплати військовослужбовців. Завдяки Уряду в наступному році військовослужбовець Збройних Сил щомісяця отримуватиме грошове забезпечення не менше ніж 10 тис. гривень. Щоб виконати це завдання, в проекті бюджету-2019 для Міноборони видатки за відповідною бюджетною програмою збільшені на 16,57 млрд грн. до 81,64 млрд. гривень.

2 млрд гривень – на енергоефективність

Уряд ставить за мету побудову енергонезалежної держави. Тому особливу увагу Уряд приділяє фінансуванню енергоефективних проектів. 1,6 млрд. грн. в наступному році складе фінансування нового Фонду енергоефективності. Завдяки цим коштам українці зможуть отримати допомогу на енергомодернізацію власних осель. Ще 400 млн гривень виділено на «теплі» кредити».

17,6 млрд гривень – на місцеві дороги

В наступному році уряд продовжить масштабний ремонт і будівництво доріг. В 2019 р на дороги буде виділено 55,1 млрд грн. що на 7,4 млрд. грн. більше, ніж цього року. Субвенція на фінансове забезпечення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності складе 17,6 млрд. грн або 35% Державного дорожнього фонду. Уряд дбає про безпеку на дорогах. Тому в проекті бюджету-2019 на 1 млрд грн. збільшується фінансування програм забезпечення безпеки дорожнього руху (за рахунок Державного дорожнього фонду). Загалом на це виділено 2,5 млрд грн.

Мільярд на підтримку малих фермерів

Вітчизняний аграрний комплекс формує 12% вітчизняного ВВП і забезпечує близько 40% всіх валютних надходжень. Тому підтримка АПК залишається серед головних урядових пріоритетів і в бюджеті-2019. Загальний обсяг фінансування на наступний рік складає 7,9 млрд грн. В проекті бюджету на наступний рік збережені раніше започатковані програми підтримки АПК, що сприятиме подальшому нарощуванню виробництва і експортних можливостей агросектора. Зокрема, 1,38 млрд грн. закладено на здешевлення придбання вітчизняної техніки, 1 млрд грн – на розвиток фермерських господарств, 4 млрд грн. – на розвиток тваринництва, 400 млн грн. – на розвиток хмелярства, закладку молодих садів та виноградників.

15,5 млрд грн. – на підтримку регіонального розвитку

Уряд продовжує процес децентралізації, який сприяє фінансовому зміцненню територіальних громад. Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів у 2019 році складе 588,9 млрд. грн., що на 35,6 млрд. грн, або на 6,4% більше, ніж в цьому році. В той же час Кабінет Міністрів збільшує допомогу у фінансуванні місцевих інфраструктурних проектів. В наступному році бюджет Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) зросте на 3,1 млрд грн. до 9,1 млрд грн. Що дозволить збільшити кількість інфраструктурних проектів, що реалізуються за підтримки Фонду. Субвенція на підтримку ОТГ складе 1,9 млрд грн. Кім того, ще 4,5 млрд грн. складе субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів.

Мільярд – на нову українську школу

В проекті бюджету-2019 видатки на освіту збільшені на 28 млрд грн. порівняно з бюджетом на цей рік (до 242,6 млрд грн.). За рахунок зростання видатків на освіту будуть збільшені вчительські зарплати. В 2017 році вчительські зарплати зросли на 50%. В цьому році – ще на 25%. Загалом вчительські зарплати у поточному році в середньому зросли на 1500 грн. Підвищені зарплати отримали понад 406 тис українських вчителів. В бюджеті наступного року також закладене збільшення зарплат для вчителів – на 9%. Зокрема, зарплата вчителя без категорії в наступному році збільшиться з 6303 грн до 6871 грн на місяць, вчителя І категорії – з 8301 грн до 9050 грн на місяць, вчителя вищої категорії – зросте з 8849 грн до 9648 грн на місяць. Таким чином, завдяки урядовій ініціативі за три роки вчительські зарплати виростуть майже на 85%.

Уряд ставить за мету створення сучасного освітнього простору для первачків, що прийдуть навчатися у 2019-2020 навчальному році. На ці цілі в проекті бюджету закладено 1 млрд грн. Ще 300 млн грн. держава витратить в наступному році на підвищення кваліфікації вчителів.

7 млрд гривень – на ліки

Уряд змінює систему охорони здоров’я, щоб кожен українець мав можливість отримати якісну і своєчасну медичну допомогу та доступне лікування. У 2019 році видатки державного бюджету на медицину по загальному фонду збільшено на 8,4 млрд грн до 92,3 млрд. грн. Видатки зведеного бюджету складуть 128,3 млрд.грн.

Зокрема, на фінансування програми «Доступні ліки» передбачено 1 млрд.грн. Ще майже 6 млрд грн. держава витратить на централізовану закупівлю ліків.

Вже з другої половини 2019 року за направленням сімейного лікаря його пацієнти зможуть пройти безкоштовну діагностику – рентген, УЗД, ехо серця, мамографію та ін. На програму «Безкоштовна діагностика» уряд виділив 2 млрд.грн.

З наступного року Уряд розпочинає реформу екстреної медичної допомоги, на що передбачено 1 млрд.грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нових «швидких» з новим обладнанням, створення сучасних диспетчерських, підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання.

301,8 млрд гривень – соціальні видатки бюджету

Головна мета всіх реформ, які проводить уряд – підвищення якості життя громадян. Тому проект бюджету на наступний рік відбиває головний принцип урядової соціальної політики: «держава захистить всіх, хто потребує державної допомоги».

Уряд передбачив в 2019 році збільшення розміру субвенції місцевим бюджетам на виплату соціальних допомог на 3,1 млрд грн. до 63 млрд грн.

З 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані в залежності від зростання інфляції та середньої заробітної плати. За підрахунками Міністерства соціальної політики, в 2019 році показник середньої заробітної плати, який використовується у формулі перерахунку пенсій, зросте на 17%. Пенсії також будуть перераховані в зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму – з 1 липня (з 1 497 грн. до 1 564 грн) та 1 грудня (з 1 564 грн до 1 638 грн). А токож зростанням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року.

В наступному році продовжиться ініційоване Урядом підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. З 1 січня 2019 року військові пенсії зростуть в середньому ще на 738 гривень.

1 млрд гривень – на вітчизняне кіно

Уряд приділяє особливу увагу розвитку культури. З 2016 року фінансування культури збільшиться в 2,8 раз. В проекті бюджету на наступний рік на фінансування відповідних статей закладено 5,5 млрд грн.

Такий підхід вже дає свої результати. Зокрема, українські фільми стають популярними не тільки на Батьківщині, а й за кордоном. У наступному році буде продовжено бюджетну підтримку розвитку вітчизняного кіно. На ці цілі в проекті бюджету закладено 1 млрд грн.

Бюджетна підтримка також буде надаватися розвитку і популяризації української книги. В проекті бюджету на це передбачено в загальному фонді 145,5 млн грн.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України: «До запропонованого нами проекту державного бюджету надійшло багато депутатських пропозицій – на 2,2 трлн гривень, це майже два бюджети. Уряд готовий конструктивно працювати з комітетами і депутатами, щоб зробити бюджет кращим. Але наше головне завдання – зберегти збалансований бюджет, який дасть можливість розвивати національну економіку. Ухвалення бюджетного законопроекту – це перший крок, який дозволить в наступному році продовжити розпочаті реформи і зробити нашу державу сильною».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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