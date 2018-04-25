Верховний суд дав шанс дрогобицьким комунальникам повернути втрачену спецтехніку

Верховний суд України скасував попередні рішення господарського та апеляційного судів у справі дрогобицького комунального підприємства «Комбінат міського господарства» та ТОВ «ЕКО-КГМ» щодо повернення орендованої техніки та стягнення півмільйонного боргу. Відповідне рішення суд прийняв 11 квітня, а інформація про нього з’явилась 17 квітня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як раніше повідомляли «НГ. Львів», дрогобицьке комунальне підприємство «Комбінат міського господарства» в результаті створення спільного підприємства з іноземними інвесторами, позбулось всієї своєї спецтехніки та набуло півмільйонний борг за оренду.

Спільне підприємство ТОВ «ЕКО-КМГ» у Дрогобичі створили ще у 2012 році. Його засновниками стали КП «Комбінат міського господарства» та словацька фірма «AGROPELET» з частками 49 та 51% відповідно, тобто контрольний пакет належав словацькій компанії. Тоді ж, за рішенням сесії міської ради, до статутного фонду новоствореного товариства передали спецтехніку, що раніше належала комунальникам.

А у 2013 році ТОВ «ЕКО-КГМ» підписало договір з КП «Комбінат міського господарства» та почало йому здавати його власну техніку в оренду. Вартість оренди становила від 585 до 6832 грн за місяць залежно від типу техніки, загалом сім сміттєвозів та один бульдозер. За приблизними підрахунками, оренда техніки коштувала комунальникам близько 143 тис. грн на рік.

Термін дії цього договору скінчився у 2014 році, але комунальники техніку назад не віддали. В грудні 2015 року ТОВ «ЕКО-КГМ» звернулось до Господарського суду з позовом, за яким вимагало повернути техніку та виплатити 479 тис. грн заборгованості, серед яких 239 тис. грн прострочена плата за оренду і 239 тис. грн як плата за неустойку. Господарський суд задовольнив це рішення. Дрогобицькі комунальники спробували оскаржити це рішення в апеляційному суді, але він залишив рішення без зміни, а тому «Комбінат міського господарства» подав касаційну скаргу у Верховний суд.

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу частково, мотивуючи це тим, що не з’ясовано всіх обставин справи. Зокрема, не доведено «наявність вини». Адже згідно з Цивільним кодексом, якщо сплив термін дії договору оренди і в ньому не зазначено якихось особливих умов, то припиняється і обов’язок орендаря щодо сплати оренди. Разом із тим, якщо орендар навмисно не повертає майно після завершення договору, то власник має право вимагати сплату неустойки у подвійному розмірі.

Але для цього слід довести наявність вини. Тобто слід встановити обставини, за яких «Комбінат міського господарства» міг повернути майно, але умисно цього не зробив. В судах попередніх інстанцій цього зроблено не було – «наявність умислу у компанії не досліджувались». Відтак їх рішення скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Львівської області.

Водночас триває кримінальне провадження щодо повернення спецтехніки місту та діяльності словацької фірми «Агропелет» у ролі інвесторів дрогобицького «ЕКО-КМГ».

Наші Гроші. Львів

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