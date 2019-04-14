«Весна» Петра Литвинка

У Художньому музеї Михайла Біласа відкрилася нова виставка живопису та графіки «Весна». Про це поінформувала директор музею Олена Білас-Березова. Роботи молодого сучасного художника Петра Литвинка порушують питання глибокого емоційного й духовного виміру сучасної людини, перед якою, як і сотні років тому, стоять все ті ж проблеми вибору, і в той же час, відкриваються нові можливості. Петро Литвинко наче осмислює себе в сучасному просторі, шукає, експериментує і багато-багато малює.

Митець родом з Дрогобича, навчався у Підбузькій Малій Академії мистецтв, Стрийському вищому художньому училищі, Дрогобицькому інституті Пресвятої Трійці (кафедра церковного мистецтва та іконопису), брав приватні уроки у львівського художника Романа Миська, учасник багатьох обласних та регіональних художніх фестивалів. Має сім відзнак (призові місця, диплом, грамоти).

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